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5 Manfaat Bawang Putih yang Baik untuk Tubuh

5 Manfaat Bawang Putih yang Baik untuk Tubuh
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Teh bawang putih. Foto: activebeautiful

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu herbal yang baik untuk menjaga kesehatan.

Sebagai salah satu bahan yang dipergunakan untuk herbal, bawang putih mengandung zat Allicin, yang mampu memberikan manfaat bagi kesehatan.

Selain itu, bawang putih juga mengandung vitamin, dan mineral lain.

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Mulai dari vitamin C, vitamin B-6 ,selenium, tembaga dan seng.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meringankan Sakit Gigi

Manfaat bawang putih sudah dipercaya bisa mengatasi masalah sakit gigi.

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Cukup letakkan beberapa siung bawang putih, yang sudah dihancurkan, langsung pada gigi yang sakit.

Khasiat bawang putih bisa membantu meringankan sakit gigi, karena sifat antibakteri dan analgesik.

Ada beberapa manfaat bawang putih yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mengatur gula darah.

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