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5 Manfaat Bayam, Baik untuk Kesehatan Otak

5 Manfaat Bayam, Baik untuk Kesehatan Otak
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Sayur Bayam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi berbagai jenis sayuran.

Sebab, untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh makan sehat sangat diperlukan.

Salah satu sayuran yang mengandung banyak manfaat untuk kesehatan adalah bayam.

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Bayam merupakan salah satu sayuran yang sangat familiar bagi warga Indonesia.

Sebab, makanan ini sangat mudah untuk diolah dengan berbagai macam masakan.

Kandungan dalam bayam dipercaya bisa mencegah serangan penyakit kronis, seperti strok, gangguan otak hingga jantung.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kaya akan vitamin dan mineral

Kebutuhan gizi harian bisa dipenuni jika mengonsumsi bayam. Sebab, ada kandungan asam folat, vitamin C, A, kalsium, zat besi.

Ada beberapa manfaat bayam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu menjaga kesehatan otak.

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