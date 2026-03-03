5 Manfaat Bekam yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - BEKAM merupakan salah satu pilihan pengobatan yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Bekam populer sebagai perawatan yang terkenal di Tiongkok, Korea, dan beberapa negara Asia Timur lain.

Saat ini bekam menjadi alternatif pengobatan di Indonesia yang sering dipilih banyak orang untuk mengeluarkan semua racun dari tubuh.

Dalam praktiknya, terdapat dua jenis bekam yang paling sering digunakan, yaitu bekam kering dan basah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi tekanan darah tinggi

Manfaat bekam yang pertama ialah mengatasi tekanan darah tinggi.

Penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi menjadi salah satu penyakit yang sangat kompleks, karena bisa meningkatkan beberapa resiko penyakit lain seperti diabetes, jantung, ginjal dan beberapa jenis penyakit lain.

Bekam basah bisa mengendalikan penyakit tekanan darah tinggi.