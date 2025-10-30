menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Biji Mangga, Ampuh Atasi Masalah Kardiovaskular

5 Manfaat Biji Mangga, Ampuh Atasi Masalah Kardiovaskular

5 Manfaat Biji Mangga, Ampuh Atasi Masalah Kardiovaskular
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mangga. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MANGGA merupakan salah satu buah yang paling banyak dikonsumsi karena khasiatnya yang luar biasa.

Meskipun banyak orang memahami nilai buah ini, yang tumbuh di pohon yang secara ilmiah dikenal sebagai Mangifera indica, hanya sedikit orang yang menyadari nilai biji mangga.

Bahkan, biji mangga sering kali dibuang dan diabaikan, padahal sebenarnya bisa digunakan untuk berbagai keperluan pengobatan.

Baca Juga:

Salah satu biji tunggal terbesar dalam buah apa pun, biji pipih berwarna putih krem ??di bagian tengah mangga ini memiliki pasokan nutrisi dan antioksidan yang padat.

Setelah biji-biji ini dibersihkan dan dikeringkan sepenuhnya, mereka kemudian digiling menjadi bubuk.

Ini bisa dibuat menjadi berbagai pasta dan mentega untuk penggunaan topikal.

Baca Juga:

Bijinya sendiri bisa dimakan, tetapi biasanya hanya terdapat pada mangga yang belum matang.

Setelah mangga matang sepenuhnya, bijinya akan mengeras dan hanya bisa digunakan dalam bentuk bubuk.

Ada beberapa manfaat biji mangga yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya adalah baik untuk merawat kulit Anda.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI