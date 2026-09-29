5 Manfaat Biji Mangga, Baik untuk Kesehatan Pencernaan
jpnn.com, JAKARTA - MANGGA merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang.
Anda bisa mengonsumsi mangga begitu saja atau diolah dalam bentuk jus dan puding.
Selain dagingnya, biji mangga ternyata juga kaya akan berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh.
Kita menikmati mangga lalu dengan sedih membuang bijinya, bukan?
Biji mangga mengandung banyak khasiat penyembuhan yang menjadikannya bahan berharga dalam pengobatan Ayurveda.
Biji mangga bisa digunakan dalam bentuk mentega, minyak atau bubuk.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Protein lengkap
Biji mangga memiliki kandungan protein yang rendah, tetapi pada saat yang sama mengandung sebagian besar asam amino esensial, dengan nilai leusin, valin, dan lisin tertinggi yang menjadikannya protein lengkap.
Ada beberapa manfaat biji mangga yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya adalah tentu saja sumber lemak sehat yang baik.
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