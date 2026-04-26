5 Manfaat Biji Pepaya, Ampuh Mengatasi Keracunan Makanan

jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA merupakan salah satu buah yang mengandung segudang nutrisi.

Tidak hanya dagingnya, ternyata biji pepaya bisa Anda konsumsi.

Istimewanya, kandungan serat biji pepaya bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan kolesterol tubuh.

Secara tidak langsung, manfaat ini bisa menurunkan risiko terserang penyakit jantung, stroke, diabetes, dan obesitas.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kaya antioksidan

Menurut penelitian dalam jurnal Molecules (2017) bahwa biji pepaya punya mikronutrien esensial yang dilengkapi dengan polifenol dan flavonoid.

Keduanya merupakan senyawa fitokimia alami dalam tanaman yang berperan sebagai antioksidan.

Perlu diketahui, bahwa antioksidan sendiri berperan untuk melawan serta menangkal radikal bebas penyebab penyakit kronis, seperti kanker, penyakit jantung, hipertensi, dan sebagainya.