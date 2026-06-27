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5 Manfaat Brokoli, Baik untuk Kesehatan Jantung

5 Manfaat Brokoli, Baik untuk Kesehatan Jantung
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Ilustrasi brokoli. Foto: Laman Cheat Sheet

jpnn.com, JAKARTA - BROKOLI merupakan salah satu sayuran yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Brokoli adalah sayuran hijau bercabang dengan kuncup bunga berwarna ungu atau lebih umum berwarna hijau.

Brokoli termasuk dalam famili brassica, bersama dengan kembang kol, kubis, dan kale, dan bisa dimakan mentah atau dimasak.

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Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Bbcgoodfood.com.

1. Baik untuk kesehatan jantung

Manfaat brokoli yang pertama ialah baik untuk kesehatan jantung.

Sebuah studi oleh Nutrition Research menemukan bahwa mengonsumsi brokoli kukus secara teratur menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dengan mengurangi jumlah total kolesterol dalam tubuh.

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Studi lain di AS juga menemukan bahwa meningkatkan asupan sayuran dalam makanan, terutama sayuran brassica seperti brokoli, bisa mengurangi risiko penyakit jantung.

2. Mengandung senyawa pelindung kanker

Meskipun tidak ada satu pun makanan super yang bisa mencegah kanker, dan faktor risiko kanker tertentu tidak terkait dengan pola makan, terdapat bukti bahwa mengonsumsi makanan sehat bisa mengurangi risiko kanker.

Ada beberapa manfaat brokoli yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya baik tentu saja untuk kesehatan mata.

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