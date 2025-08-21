5 Manfaat Brokoli, Baik untuk Tulang
jpnn.com, JAKARTA - BROKOLI merupakan salah satu sayuran dengan kandungan nutrisi yang luar biasa.
Brokoli kaya akan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Sayuran ini banyak mengandung vitamin, mineral, dan serat.
Selain itu, brokoli juga menjadi pilihan untuk mereka yang tengah diet.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1.Kesehatan jantung
Manfaat brokoli yang pertama ialah bisa membantu menjaga kesehatan jantung.
Kandungan mineral brokoli bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung.
Mineral yang terkandung dalam brokoli antara lain kalium, magnesium, serat, dan asam lemak omega-3.
Kalium dalam brokoli juga bisa berperan sebagai vasolidator, atau membuka atau melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah dalam tubuh.
