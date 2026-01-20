5 Manfaat Buah Bit, Baik untuk Menjaga Kesehatan Hati
jpnn.com, JAKARTA - BIT merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Selain itu, buah bit juga mengandung antioksidan dan rendah kalori yang berguna untuk menangkal penyakit mematikan.
Anda bisa mengonsumsi buah yang satu ini dalam bentuk jus segar.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menurunkan Tekanan Darah
Manfaat buah bit yang satu ini didapat dari kandungan buah bit yang kaya akan potasium.
Potasium dipercaya mampu merilekskan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah.
Meski perlu konsisten mengonsumsi buah ini dalam kurun waktu yang terbilang lama, tetapi mengonsumsi buah bit jauh lebih aman dibandingkan harus mengonsumsi obat anti hipertensi setiap hari.
2. Memperbaiki Kesehatan Jantung
Kandungan buah bit yang kaya akan serat dapat menurunkan risiko penyakit jantung.
Ada beberapa manfaat buah bit yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya menurunkan risiko serangan kanker.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Manfaat Bawang Putih Panggang Campur Madu, Turunkan Risiko Serangan Kanker
- 4 Manfaat Bawang Merah, Baik untuk Kesehatan Tulang
- 4 Bahaya Makan Buah Bit Berlebihan, Tidak Baik untuk Penderita Penyakit Ini
- 4 Manfaat Air Bawang Putih Campur Madu, Baik untuk Sistem Kekebalan Tubuh
- 6 Manfaat Teh Hijau, Bantu Turunkan Risiko Serangan Kanker
- Turunkan Risiko Serangan Kanker dengan Rutin Mengonsumsi 7 Makanan Super Ini