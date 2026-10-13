5 Manfaat Bunga Kembang Sepatu, Turunkan Risiko Kanker Kulit

jpnn.com, JAKARTA - BUNGA kembang sepatu merupakan salah satu tanaman yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Bunga berwarna merah rubi yang indah ini sangat umum ditemukan di jalanan India dan dalam mimpi-mimpi Hawaii.

Namun, bunga ini memiliki lebih banyak manfaat daripada sekadar bunga hias yang cantik.

Tanaman ini mengandung antioksidan dan senyawa penting seperti antosianin dan flavonoid yang memiliki banyak manfaat kesehatan.

Dikonsumsi secara luas di seluruh dunia, terutama sebagai minuman lemon, teh kembang sepatu memiliki kekuatan untuk menyeimbangkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol, dan menstabilkan gula darah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Menurunkan gula darah

Kadar gula darah tinggi berdampak pada fungsi saraf, mata, dan ginjal Anda.

Selain itu, hal ini meningkatkan peluang Anda terkena penyakit jantung.