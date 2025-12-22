menu
5 Manfaat Cabai untuk Tubuh yang Bikin Kaget

Cabai. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu hal yang bisa meningkatkan nafsu makan ialah mengonsumsi makanan pedas.

Bahan utama dari hidangan pedas ialah cabai. Cabai tidak hanya bisa membuat tubuh berkeringat, tetapi juga baik untuk kesehatan.

Manfaat ini bisa diperoleh karena cabai mengandung berbagai macam nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh.

Sejak zaman dulu cabai dipercaya untuk mengobati radang dan melancarkan sirkulasi darah.

Ketika kamu mengonsumsi makanan pedas, maka darah dalam tubuh akan mengalir lebih cepat dari biasanya.

Sehingga, racun-racun yang berada dalam tubuh bisa dikeluarkan melalui keringat.

Ada beragam nutrisi di dalam cabai yang bermanfaat untuk kesehatan, termasuk protein, karbohidrat, gula, serat, lemak, vitamin A, vitamin B6, vitamin C, zat besi, magnesium, kalium, air dan capsaicin.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat cabai yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah meredakan nyeri dengan cepat.

