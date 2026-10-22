5 Manfaat Daun Binahong, Baik untuk Penderita Asam Urat
jpnn.com, JAKARTA - DAUN binahong merupakan salah satu tanaman yang bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.
Tanaman dengan nama latin Anredera cordifolia ini memang luar biasa.
Tumbuhannya mampu mengobati berbagai pernyakit ringan hingga kronis. Lantas apa saja khasiat dari daun binahong?
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Turunkan kadar kolesterol
Manfaat daun binahong yang pertama ialah membantu menurunkan kadar kolesterol.
Mengonsumsi air rebusan daun binahong memiliki manfaat sebagai penurun kolesterol dan lemak jahat.
Hal tersebut tentu sangat berguna untuk pencegahan penyakit seperti hipertensi, serta serangan jantung.
2. Cegah diabetes
Daun binahong disebut-sebut bisa menurunkan kadar gula dalam darah.
Ada beberapa manfaat daun binahong yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah cegah serangan diabetes.
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