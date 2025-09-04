5 Manfaat Daun Jeruk Nipis, Ampuh Redakan Flu

jpnn.com, JAKARTA - DAUN jeruk nipis sering digunakan untuk menambah aroma beberapa hidangan.

Namun selain itu, daun jeruk nipis juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Tak hanya itu, manfaat daun jeruk nipis ternyata sangat dahsyat jika direbus.

Pasalnya, air rebusan daun jeruk nipis ampuh sembuhkan beberapa jenis penyakit.

Kandungan dalam daun jeruk nipis ternyata tidak kalah dibandingkan dengan buahnya seperti vitamin C, minyak esensial, rosmarinik, apigenin, luteolin, flavonoid, kaempferol, quercetin dan masih banyak lagi senyawa aktif lainnya.

Berikut khasiat air rebusan daun jeruk nipis untuk kesehatan tubuh, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memiliki Fungsi Antibiotik

Fungsi antibiotik berguna untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.

Ketika sakit dan sistem kekebalan tubuh sedang menurun, maka sebaiknya jangan terburu buru mengonsumsi obat antibiotik.