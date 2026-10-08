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5 Manfaat Daun Kelor, Baik untuk Mata Anda

5 Manfaat Daun Kelor, Baik untuk Mata Anda
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Daun Kelor. Foto : iHerb

jpnn.com, JAKARTA - DAUN kelor merupakan salah satu herbal yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Sebab, daun kelor ini dipercaya memiliki segudang manfaat, salah satunya adalah untuk kesehatan tubuh.

Adapun kandungan daun kelor ini terdiri dari banyak vitamin dan mineral.

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Bahkan, secangkir daun kelor mengandung nutrisi; protein; vitamin B6; vitamin C; zat Besi; riboflavin (B2); vitamin A; dan magnesium.

Daun kelor bisa dikonsumsi dalam bentuk mentah atau diminum dalam bentuk jus.

Cara membuat air rendaman daun kelor sangat mudah. Siapkan 3-5 tangkai daun kelor, kemudian bersama tangkainya, potong kecil-kecil.

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Setelah itu letakkan daun kelor dipanci dan siram daun kelor dengan air minum yang sudah mendidih.

Diamkan sekira 5 menit, dan saring air rendaman daun kelor tersebut, kemudian campur dengan madu secukupnya saat akan diminum dalam gelas.

Ada beberapa manfaat daun kelor yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah kaya akan antioksidan.

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