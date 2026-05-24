5 Manfaat Daun Kelor, Bantu Tingkatkan Gairah Pasangan
jpnn.com, JAKARTA - DAUN kelor merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Adapun kandungan daun kelor ini terdiri dari banyak vitamin dan mineral.
Bahkan, secangkir daun kelor mengandung nutrisi; protein; vitamin B6; vitamin C; zat Besi; riboflavin (B2); vitamin A; dan magnesium.
Daun kelor bisa dikonsumsi dalam bentuk mentah atau diminum dalam bentuk jus.
Cara membuat air rendaman daun kelor sangat mudah. Siapkan 3-5 tangkai daun kelor, kemudian bersama tangkainya, potong kecil-kecil.
Setelah itu letakkan daun kelor dipanci dan siram daun kelor dengan air minum yang sudah mendidih.
Diamkan sekira 5 menit, dan saring air rendaman daun kelor tersebut, kemudian campur dengan madu secukupnya saat akan diminum dalam gelas.
Minum air rendaman daun kelor 2 kali sehari selama 3 hari, kemudian minum kondisional sesuai dengan kebutuhan.
Ada beberapa manfaat daun kelor yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah kaya akan antioksidan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Khasiat Makan Mangga Setiap Hari, Baik untuk Kesehatan Jantung
- 5 Manfaat Bawang Merah yang Bikin Kaget
- 5 Manfaat Merica, Ampuh Menurunkan Gula Darah
- 5 Khasiat Air Bunga Mawar, Wanita Pasti Suka
- 6 Manfaat Matcha, Bantu Jaga Kesehatan Jantung
- 5 Khasiat Buah Plum, Aman Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini