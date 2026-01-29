menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Daun Mangga, Ampuh Obati Demam

5 Manfaat Daun Mangga, Ampuh Obati Demam

5 Manfaat Daun Mangga, Ampuh Obati Demam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi daun mangga. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN mangga merupakan salah satu tanaman yang mengandung berbagai kandungan nutrisi.

Pasti banyak yang tidak menyangka kalau daun mangga punya khasiat yang sangat mencengangkan.

Pada awalnya, tidak ada yang menyangka kalau daun mangga memiliki manfaat kesehatan.

Baca Juga:

Namun, saat para peneliti turun tangan dan mencoba meneliti kandungan daun mangga lebih jauh, hasilnya cukup mengejutkan.

Studi dari KA Shah, MB Patel, RJ Patel, dan PK Parmar tahun 2010 menyebutkan, berbagai pengobatan populer sudah menggunakan air rebusan daun mangga.

Studi menunjukkan bahwa mangga bisa menjadi antidiabetes, antioksidan, antivirus dan antibengkak.

Baca Juga:

Dengan merebus 7-8 daun mangga selama 10-15 menit dalam 150 mililiter air. Kemudian air rebusan tersebut diminum.

Selain itu, saat ini daun mangga juga tersedia dalam bentuk bubuk, ekstrak, hingga suplemen.

Ada beberapa manfaat daun mangga yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengobati diabetes.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI