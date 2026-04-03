5 Manfaat Daun Mangga, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat

jpnn.com, JAKARTA - DAUN mangga telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Penyakit yang bisa dilawan sangat banyak. Saking banyaknya, tanaman ajaib ini banyak dibuat teh daun mangga.

Berbagai pengobatan populer pun sudah menggunakan air rebusan daun mangga.

Studi menunjukkan bahwa mangga bisa menjadi antidiabetes, antioksidan, antivirus dan antibengkak.

Salah cara memanfaatkan daun mangga adalah dengan merebus selama 10-15 menit dalam 150 mililiter air.

Kemudian air rebusan tersebut diminum. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengandung komponen tumbuhan yang menyehatkan

Daun mangga memiliki komponen tumbuhan yang menyehatkan, seperti polifenol dan terpenoid.

Terpenoid dipercaya bisa meningkatkan kesehatan mata dan sistem imun tubuh.