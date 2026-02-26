menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Daun Pandan, Baik untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi

5 Manfaat Daun Pandan, Baik untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi

5 Manfaat Daun Pandan, Baik untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Daun Pandan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pandan merupakan salah satu tanaman herbal yang mengandung segudang manfaat.

Daun pandan (Pandanus Amaryllifolius) adalah tumbuhan tropis yang dikenal dengan aroma khasnya.

Daun berwarna hijau ini memiliki perpaduan aroma vanilla, almond, dan wangi yang disukai untuk masakan.

Baca Juga:

Meski banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan, daun pandan juga populer di negara-negara Eropa dan Amerika sebagai penambah aroma masakan atau sajian pencuci mulut.

Berikut ini beberapa manfaat daun pandan yang sangat dahsyat untuk kesehatan, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu detoksifikasi

Manfaat daun pandan yang pertama ialah membantu detoksifikasi.

Baca Juga:

Bagi orang yang sehari-hari aktif bergerak dan mau tak mau terpapar polusi, detoksifikasi adalah hal yang penting.

Radikal bebas dalam tubuh harus dilawan agar tidak mengundang penyakit.

Ada beberapa manfaat daun pandan yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah sebagai terapi kanker.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI