5 Manfaat Daun Pandan, Baik untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi
jpnn.com, JAKARTA - DAUN pandan merupakan salah satu tanaman herbal yang mengandung segudang manfaat.
Daun pandan (Pandanus Amaryllifolius) adalah tumbuhan tropis yang dikenal dengan aroma khasnya.
Daun berwarna hijau ini memiliki perpaduan aroma vanilla, almond, dan wangi yang disukai untuk masakan.
Meski banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan, daun pandan juga populer di negara-negara Eropa dan Amerika sebagai penambah aroma masakan atau sajian pencuci mulut.
Berikut ini beberapa manfaat daun pandan yang sangat dahsyat untuk kesehatan, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Membantu detoksifikasi
Manfaat daun pandan yang pertama ialah membantu detoksifikasi.
Bagi orang yang sehari-hari aktif bergerak dan mau tak mau terpapar polusi, detoksifikasi adalah hal yang penting.
Radikal bebas dalam tubuh harus dilawan agar tidak mengundang penyakit.
Ada beberapa manfaat daun pandan yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah sebagai terapi kanker.
