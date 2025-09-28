menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Daun Pandan, Bantu Jaga Kesehatan Mulut

5 Manfaat Daun Pandan, Bantu Jaga Kesehatan Mulut

5 Manfaat Daun Pandan, Bantu Jaga Kesehatan Mulut
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Daun Pandan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pandan sering digunakan dalam berbagai hidangan manis, seperti kolak.

Namun selain itu, daun pandan juga telah lama dikenal bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Selain dalam bentuk daun segar, pandan juga sering digunakan dalam bentuk bubuk, pasta, atau minyak esensial.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menetralkan racun dalam tubuh

Salah satu manfaat daun pandan, yakni bisa menetralkan racun dalam tubuh.

Perlu diketahui, bahwa daun pandan membantu melepaskan racun dan kotoran agar keluar dari tubuh.

Baca Juga:

Pasalnya, daun pandan ampuh untuk detoksifikasi racun yang tertinggal, terutama di dalam hati.

2. Membantu menurunkan gula darah

Salah satu manfaat mengonsumsi daun pandan, yakni membantu menurunkan gula darah.

Ada beberapa manfaat daun pandan yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu mengatasi nyeri.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI