5 Manfaat Daun Pandan, Bantu Jaga Kesehatan Mulut
jpnn.com, JAKARTA - DAUN pandan sering digunakan dalam berbagai hidangan manis, seperti kolak.
Namun selain itu, daun pandan juga telah lama dikenal bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.
Selain dalam bentuk daun segar, pandan juga sering digunakan dalam bentuk bubuk, pasta, atau minyak esensial.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menetralkan racun dalam tubuh
Salah satu manfaat daun pandan, yakni bisa menetralkan racun dalam tubuh.
Perlu diketahui, bahwa daun pandan membantu melepaskan racun dan kotoran agar keluar dari tubuh.
Pasalnya, daun pandan ampuh untuk detoksifikasi racun yang tertinggal, terutama di dalam hati.
2. Membantu menurunkan gula darah
Salah satu manfaat mengonsumsi daun pandan, yakni membantu menurunkan gula darah.
Ada beberapa manfaat daun pandan yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu mengatasi nyeri.
