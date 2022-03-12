menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Daun Pandan, Bikin Kanker Ogah Menyerang

5 Manfaat Daun Pandan, Bikin Kanker Ogah Menyerang

5 Manfaat Daun Pandan, Bikin Kanker Ogah Menyerang
Daun Pandan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pandan merupakan salah satu tanaman herbal yang mengandung segudang manfaat sehat.

Sebab, daun pandan mengandung tonikum, penambah nafsu makan, dan penenang.

Tak hanya itu, ternyata ada begitu banyak kandungan gizi dalam daun pandan seperti polifenol, flavonoid, tanin, saponin, dan klorofil.

Dalam daun pandan juga mengandung beberapa jenis vitamin seperti manfaat vitamin A dan C serta beberapa mineral seperti kalsium, zat besi, potassium, serat, protein dan juga karbohidrat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyembuhkan Demam

Manfaat daun pandan yang pertama bantu meredakan demam.

Sifat antibakteria pada daun pandan bisa mengatasi infeksi demam dalam tubuh.

Caranya taruh 2 sampai 3 lembar daun pandan di dua gelas air mendidih kemudian saring. Minum sebanyak dua kali sehari.

Ada beberapa manfaat daun pandan yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mencegah serangan kanker.

