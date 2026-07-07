5 Manfaat Daun Pepaya, Bantu Menurunkan Tekanan Darah Tinggi
jpnn.com, JAKARTA - DAUN pepaya merupakan salah satu sayur kesukaan banyak orang dan baik untuk kesehatan.
Sebab, daun pepaya mengandung senyawa yang disebut karpain yang membantu membunuh mikroorganisme dari sistem pencernaan.
Selain itu, daun pepaya juga mengandung flavonoid; tanin; α-tokoferol (sejenis vitamin E); beta-karoten; asam askorbat; alkaloid (carpaine); fenol; mineral seperti kalsium; natrium; besi; magnesiu; dan vitamin A, C, B, K.
Dari sekian banyak manfaat daun pepaya, ternyata salah satu khasiat yang membuat wanita terbelalak adalah dahsyat untuk kesehatan area kewanitaan.
Cara mengolahnya sangat mudah. Sediakan 3 lembar daun pepaya dan cuci bersih.
Setelah itu tumbuk dan rebus daun pepaya dengan 500 ml air. Rebus ramuan tersebut hingga mendidih.
Setelah diangkat biarkan sebentar dan ambil segelas air rebusan, kemudian campurkan dengan sejumput garam.
Minumlah ramuan tersebut sehari satu kali selama tiga hari, kemudian cukup minum seminggu sekali.
Ada beberapa manfaat daun pepaya yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah menurunkan tekanan darah tinggi.
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