5 Manfaat Daun Salam, Bikin Pencernaan Bahagia
jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu bumbu dapur untuk beberapa hidangan gurih.
Namun, tak banyak yang tahu jika daun ini menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan.
Hal ini karena daun ini memiliki nutrisi melimpah yang ada di dalamnya.
Daun ini telah lama digunakan sebagai salah satu ramuan obat herbal tradisional terbaik untuk mengatasi berbagai penyakit.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menyehatkan Pencernaan
Daun salam memiliki efek yang sangat kuat pada sistem pencernaan.
Kandungan di dalamnya membantu melancarkan buang air kecil, menurunkan kadar racun dalam pencernaan dan meredakan sakit perut.
Apa yang terdapat di dalam rebusan daun salam juga efektif untuk mengatasi iritasi usus besar dan mengurangi gejala penyakit celiac yang merupakan penyakit autoimun akibat konsumsi gluten.
Ada beberapa manfaat daun salam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah menjaga kesehatan jantung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 10 Manfaat Bubuk Kelor, Bantu Jaga Kesehatan Jantung
- 5 Manfaat Minum Susu Campur Kunyit, Wanita Pasti Suka
- 9 Khasiat Jus Jambu Biji yang Ampuh Obati Batuk dan Pilek
- 7 Manfaat Air Rebusan Daun Salam, Diabetes Bakalan Tidak Berkutik
- 6 Khasiat Teh Kembang Sepatu, Bikin Kolesterol Ambyar
- 7 Manfaat Rutin Mengonsumsi Aprikot Kering, Kulit Bakalan Makin Kinclong