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5 Manfaat Daun Salam yang Luar Biasa

5 Manfaat Daun Salam yang Luar Biasa
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Daun salam. Foto: RawSpiceBar

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu tanaman yang mengandung segudang nutrisi dan baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Pasalnya, daun salam ini kaya akan mineral dan vitamin yang sangat bisa menunjang kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Mengendalikan Tekanan Darah

Daun salam juga memiliki manfaat yang ampuh untuk mengendalikan tekanan darah.

Caranya: Anda bisa mengambil 10 lembar daun salam untuk kemudian direbus bersama dengan tiga gelas air.

Boleh dicampur madu secukupnya. Rutin mengonsumsi air rebusan daun salam sehari sekali bisa menurunkan tekanan darah dengan signifikan.

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2. Menurunkan Kadar Kolesterol

Salah satu manfaat dahsyat air rebusan daun salam untuk kesehatan bisa untuk menurunkan kadar kolesterol.

Pasalnya, hal tersebut karena kandungan zat polifenol yang dimiliki daun salam.

Ada beberapa manfaat daun salam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah mengontrol diabetes.

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