jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirsak merupakan salah satu herbal yang baik untuk menjaga kesehatan.

Tak hanya itu, rebusan daun sirsak ternyata memiliki khasiat dahsyat untuk membuat penyakit kronis rontok.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menghilangkan Jerawat

Manfaat daun sirsak yang pertama ialah membantu menghilangkan jerawat.

Jerawat adalah musuh wanita paling menjengkelkan. Untuk mengatasi masalah ini, siapkan 6 lembar daun sirsak, tumbuk daun tersebut hingga halus, dan campurkan dengan air mawar.

Setelah itu, gunakan campuran tersebut sebagai masker secara teratur sebelum tidur untuk hasil yang maksimal.

2. Mengobati Seriawan

Seriawan adalah penyakit berukuran kecil, tetapi bisa menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan.

Untuk mengurangi rasa sakitnya, kamu bisa menumbuk daun sirsak, rebus hasil tumbukannya, dan minum air tersebut.