JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Daun Wortel, Turunkan Risiko Serangan Kanker

5 Manfaat Daun Wortel, Turunkan Risiko Serangan Kanker

Wortel. Foto Second Studio/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - WORTEL merupakan salah sayuran yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Namun, selain batangnya, ada bagian lain dari wortel yang kaya manfaat.

Daun pada wortel juga bisa dikonsumsi dan kaya manfaat. Daun wortel berbentuk mirip tumbuhan pakis, berwarna hijau muda, dan memiliki bunga putih kecil.

Daun wortel ternyata kaya akan nutrisi. Sayuran ini bahkan mengandung sekitar enam kali lebih banyak vitamin C daripada akar, kalium, kalsium dan fitonutrien.

Daun wortel bisa menjadi pilihan sayuran hijau untuk memenuhi kebutuhan serat harian.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah peradangan

Kandungan vitamin C yang besar dalam daun wortel bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Efek ini bisa mencegah berbagai jenis peradangan yang ada. Daun wortel bisa mempercepat proses penyembuhan saat sakit, meredakan nyeri, dan mengatkan sistem kekebalan tubuh.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi daun wortel yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah mencegah serangan kanker.

