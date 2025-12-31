5 Manfaat Garam, Baik untuk Menurunka Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - GARAM biasanya digunakan sebagai bahan utama berbagai hidangan gurih.

Padahal garam kaya akan manfaat dan memiliki banyak khasiat untuk kesehatan.

Kandungan mineral yang tinggi pada garam bisa menjadi ramuan kaya manfaat untuk kesehatan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi Masalah Pernapasan

Manfaat garam yang pertama ialah membantu mengurangi masalah pernapasan.

Garam ternyata efektif dalam mengurangi peradangan di sistem pernapasan.

Ini menurunkan produksi dahak yang memungkinkan kamu untuk bernapas dengan mudah.

Caranya ambil setengah sendok teh garam dalam segelas air.