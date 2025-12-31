5 Manfaat Garam, Baik untuk Menurunka Berat Badan
Rabu, 31 Desember 2025 – 08:30 WIB
jpnn.com, JAKARTA - GARAM biasanya digunakan sebagai bahan utama berbagai hidangan gurih.
Padahal garam kaya akan manfaat dan memiliki banyak khasiat untuk kesehatan.
Kandungan mineral yang tinggi pada garam bisa menjadi ramuan kaya manfaat untuk kesehatan tubuh.
1. Mengurangi Masalah Pernapasan
Manfaat garam yang pertama ialah membantu mengurangi masalah pernapasan.
Garam ternyata efektif dalam mengurangi peradangan di sistem pernapasan.
Ini menurunkan produksi dahak yang memungkinkan kamu untuk bernapas dengan mudah.
Caranya ambil setengah sendok teh garam dalam segelas air.
Ada beberapa manfaat garam yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah baik untuk menjaga kesehatan jantung.
