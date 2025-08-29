5 Manfaat Garam, Bantu Jaga Kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - GARAM merupakan salah satu bumbu dapur yang membuat berbagai masakan terasa lezat.

Namun selain itu, garam juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Kandungan mineral yang tinggi pada garam bisa enjadi ramuan kaya manfaat untuk kesehatan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi Masalah Pernapasan

Manfaat garam yang pertama ialah membantu mengurangi masalah pernapasan.

Garam ternyata efektif dalam mengurangi peradangan di sistem pernapasan.

Ini menurunkan produksi dahak yang memungkinkan Anda untuk bernapas dengan mudah.

Caranya ambil setengah sendok teh garam dalam segelas air.