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5 Manfaat Gula Aren, Bantu Cegah Radikal Bebas

5 Manfaat Gula Aren, Bantu Cegah Radikal Bebas
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Ilustrasi:Gula aren. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang kini mengganti pemanis minuman mereka dengan gula aren.

Pada umumnya, masyarakat menggunakan jenis gula pasir atau gula aren.

Meski fungsinya sama, tetapi kandungan dan rasa kedua gula ini sedikit berbeda.

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Gula putih atau gula pasir umumnya terbuat dari kristalisasi tebu dan memiliki jumlah kalori yang cukup banyak.

Sedangkan, gula aren biasanya terbuat dari nira atau aren dan memiliki kandungan kalori yang lebih sedikit.

Ternyata manfaat gula aren jauh lebih sehat dibandingkan dengan gula pasir.

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Hal ini karena kandungan kalori pada gula aren jauh lebih sedikit.

Selain itu, gula aren juga memiliki kandungan penting seperti vitamin C, vitamin B1, asam folat, hingga zat besi yang dibutuhkan tubuh.

Ada beberapa manfaat gula aren yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah mencegah radikal bebas.

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