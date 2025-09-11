menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Gula Aren, Bikin Anemia Ogah Menyerang

5 Manfaat Gula Aren, Bikin Anemia Ogah Menyerang

5 Manfaat Gula Aren, Bikin Anemia Ogah Menyerang
Gula Aren. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - GULA aren merupakan salah satu pemanis alami yang aman Anda konsumsi.

Gula aren juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Hal ini karena kandungan kalori pada gula aren jauh lebih sedikit.

Tak hanya itu, gula aren juga memiliki kandungan penting seperti vitamin C, vitamin B1, asam folat, hingga zat besi yang dibutuhkan tubuh.

Oleh sebab itu, mengonsumsi gula aren secara rutin dan teratur dapat menjaga daya tahan tubuh dan mencegah berbagai macam penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Kekebalan Tubuh

Manfaat gula aren yang tak kalah penting lainnya ialah meningkatkan kekebalan tubuh.

Seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh rendah maka akan dengan mudah terserang penyakit.

Sebaliknya, orang yang memiliki kekebalan tubuh yang kuat akan terhindar dari berbagai macam penyakit.

Ada beberapa manfaat gula aren yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja mencegah serangan anemia.

