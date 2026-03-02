5 Manfaat Jagung, Baik untuk Kesehatan Jantung
jpnn.com, JAKARTA - JAGUNG merupakan salah satu makanan tinggi kandungan karbohidrat.
Satu tongkol jagung berukuran sedang mengandung sekitar 90–100 kalori, menjadikannya pilihan yang tepat bagi orang yang sedang dalam perjalanan menurunkan berat badan.
Jagung merupakan makanan pokok yang dinikmati secara global dan dikenal karena keserbagunaannya serta rasanya yang lezat.
Selain itu, jagung menawarkan banyak manfaat kesehatan yang menjadikannya tambahan yang berharga untuk diet seimbang.?
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Pulse.ng.
1. Mendukung Kesehatan Pencernaan
Jagung kaya akan serat tidak larut, yang membantu pencernaan dengan menambah jumlah tinja dan mencegah sembelit.
Serat ini juga bertindak sebagai prebiotik, menutrisi bakteri usus yang bermanfaat dan meningkatkan sistem pencernaan yang sehat.
2. Meningkatkan Kesehatan Mata
Jagung kuning mengandung antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin, yang dikenal untuk mendukung kesehatan mata dan bisa mengurangi risiko degenerasi makula terkait usia dan katarak.
Ada beberapa manfaat jagung yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya adalah meningkatkan kesehatan jantung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 4 Manfaat Air Rebusan Daun Bawang Campur Madu yang Bikin Kaget
- 3 Manfaat Bayam yang Bikin Kaget
- 3 Manfaat Jus Seledri yang Bikin Kaget
- 3 Manfaat Kacang Polong, Wanita Pasti Suka
- 8 Manfaat Ubi Jalar, Bikin Penyakit Ganas Ini Ogah Mendekat
- Nera Agro Mandiri dan Yayasan Trisakti Berkolaborasi, Garap 80 Hektar Jagung Hibrida