5 Manfaat Jagung, Baik untuk Kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - JAGUNG merupakan salah satu makanan tinggi kandungan karbohidrat.

Satu tongkol jagung berukuran sedang mengandung sekitar 90–100 kalori, menjadikannya pilihan yang tepat bagi orang yang sedang dalam perjalanan menurunkan berat badan.

Jagung merupakan makanan pokok yang dinikmati secara global dan dikenal karena keserbagunaannya serta rasanya yang lezat.

Selain itu, jagung menawarkan banyak manfaat kesehatan yang menjadikannya tambahan yang berharga untuk diet seimbang.?

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Pulse.ng.

1. Mendukung Kesehatan Pencernaan

Jagung kaya akan serat tidak larut, yang membantu pencernaan dengan menambah jumlah tinja dan mencegah sembelit.

Serat ini juga bertindak sebagai prebiotik, menutrisi bakteri usus yang bermanfaat dan meningkatkan sistem pencernaan yang sehat.

2. Meningkatkan Kesehatan Mata

Jagung kuning mengandung antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin, yang dikenal untuk mendukung kesehatan mata dan bisa mengurangi risiko degenerasi makula terkait usia dan katarak.