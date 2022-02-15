5 Manfaat Jagung untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - JAGUNG merupakan salah satu makanan yang kaya akan kandungan karbohidrat kompleks.

Karena tersedia secara luas dan harganya terjangkau, banyak orang mungkin bertanya-tanya apakah jagung bisa dianggap baik untuk kesehatan dan penurunan berat badan.

Dengan adanya kontroversi seputar bahan tambahan makanan seperti sirup jagung fruktosa tinggi, dan tingginya indeks glikemik serta kalori, orang mungkin berasumsi bahwa jagung secara umum tinggi kalori dan buruk bagi kesehatan.

Namun, mereka keliru. Jagung murni yang belum diproses dalam bentuk alaminya merupakan tambahan yang bagus untuk diet Anda jika tujuan kamu adalah penurunan berat badan.

Bahkan jagung manis bisa membantu penurunan berat badan jika dikonsumsi dalam jumlah sedang.

Namun, jika Anda penderita diabetes atau memiliki kondisi medis tertentu, harap konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi jagung dalam bentuk apa pun.

Berikut manfaat jagung untuk menurunkan berat badan, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Jagung mengandung protein tinggi

Selain jagung memiliki kalori lebih sedikit per 100 gram dibandingkan gandum utuh dan beras putih, jagung juga mengandung protein lebih tinggi.