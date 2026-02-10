menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Jahe Campur Madu, Pria Pasti Suka

5 Manfaat Jahe Campur Madu, Pria Pasti Suka

5 Manfaat Jahe Campur Madu, Pria Pasti Suka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi jahe karena khasiatnya yang luar biasa.

Air jahe menyimpan kandungan antibiotik, antiviral, dan antiinflamasi. Sedangkan, madu baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Sedangkan madu merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga Imunitas Tubuh

Manfaat jahe campur madu bisa menjaga imunitas tubuh. Jika kamu ingin sistem imun tetap prima, maka konsumsi jahe dengan tambahan madu secara rutin akan sangat membantu menjaga kebugaran tubuh.

Hal ini lantaran jahe banyak mengandung vitamin C dan magnesium.

Baca Juga:

Kandungan ini membuatnya membantu tubuh untuk memperkuat sistem imun.

2. Menyembuhkan Sakit Kepala

Sifat analgesik yang terdapat pada madu bisa membuat sakit kepala yang kamu alami teratasi.

Ada beberapa manfaat jahe yang dicampur madu untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja membantu turunkan kadar gula.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI