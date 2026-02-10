5 Manfaat Jahe Campur Madu, Pria Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi jahe karena khasiatnya yang luar biasa.
Air jahe menyimpan kandungan antibiotik, antiviral, dan antiinflamasi. Sedangkan, madu baik untuk menjaga kesehatan tubuh.
Sedangkan madu merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
1. Menjaga Imunitas Tubuh
Manfaat jahe campur madu bisa menjaga imunitas tubuh. Jika kamu ingin sistem imun tetap prima, maka konsumsi jahe dengan tambahan madu secara rutin akan sangat membantu menjaga kebugaran tubuh.
Hal ini lantaran jahe banyak mengandung vitamin C dan magnesium.
Kandungan ini membuatnya membantu tubuh untuk memperkuat sistem imun.
2. Menyembuhkan Sakit Kepala
Sifat analgesik yang terdapat pada madu bisa membuat sakit kepala yang kamu alami teratasi.
Ada beberapa manfaat jahe yang dicampur madu untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja membantu turunkan kadar gula.
