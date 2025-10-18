5 Manfaat Jahe Merah, Pria Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - JAHE merah merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Studi klinis telah membuktikan bahwa air jahe merah bisa membantu dalam pengobatan disfungsi kejantanan pria.
Oleh sebab itu, tak heran bisa membuat istri kewalahan. Sebab, jahe merah memiliki kandungan alami phyto testosteron yang secara efektif meningkatkan produksi cairan kejantanan pada laki-laki.
Selain itu, madu juga meningkatkan energi. Ini juga bisa menambah kebutuhan protein.
Caranya, siapkan 2-3 siung jahe, kemudian rebus dengan 3 gelas air.
Setelah mendidih campurkan madu secukupnya. Aduk sampai rata.
Konsumsi ramuan ini sekali tiap malam selama sebulan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
Ada beberapa manfaat jahe merah yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah meredakan nyeri otot.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 4 Manfaat Jahe Merah Campur Gula Aren, Ampuh Obati Migrain
- Madurasa Jahe Merah Lemon Sensasi Hangat dan Segar
- 4 Manfaat Semangka, Ampuh Redakan Nyeri Otot
- Dengue Bukan Penyakit Musiman, Pencegahan Penting Dilakukan
- 4 Manfaat Jahe Merah, Ampuh Obati Batuk Kering yang Kronis
- Bejo Jahe Merah Jadi Solusi Herbal untuk Perjalanan Menjelajah Indonesia