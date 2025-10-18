menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Jahe Merah, Pria Pasti Suka

5 Manfaat Jahe Merah, Pria Pasti Suka

5 Manfaat Jahe Merah, Pria Pasti Suka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jahe merah. Foto: pertanianku

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merah merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Studi klinis telah membuktikan bahwa air jahe merah bisa membantu dalam pengobatan disfungsi kejantanan pria.

Oleh sebab itu, tak heran bisa membuat istri kewalahan. Sebab, jahe merah memiliki kandungan alami phyto testosteron yang secara efektif meningkatkan produksi cairan kejantanan pada laki-laki.

Baca Juga:

Selain itu, madu juga meningkatkan energi. Ini juga bisa menambah kebutuhan protein.

Caranya, siapkan 2-3 siung jahe, kemudian rebus dengan 3 gelas air.

Setelah mendidih campurkan madu secukupnya. Aduk sampai rata.

Baca Juga:

Konsumsi ramuan ini sekali tiap malam selama sebulan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat jahe merah yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah meredakan nyeri otot.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI