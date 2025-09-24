5 Manfaat Jengkol, Ampuh Kontrol Gula Darah
jpnn.com, JAKARTA - JENGKOL merupakan salah satu makanan yang bisa menyebabkan bau mulut setelah mengonsumsinya.
Walau begitu, jengkol kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Jengkol menjadi salah satu makanan khas yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia.
Jengkol memiliki nama ilmiah Archidendron jiringa bisa ditemukan di berbagai daerah di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.
Walaupun memiliki banyak penggemar, nyatanya masih banyak orang yang urung memakan jengkol karena baunya yang bertahan lama bahkan di mulut dan saat buang air kecil.
Namun, ditengah dilema antara kelezatan dan baunya, jengkol ternyata mengandung banyak nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh, dengan catatan tidak dikonsumsi berlebihan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menangkal Radikal Bebas
Manfaat jengkol yang pertama ialah bisa membantu menangkal radikal bebas.
Ada beberapa manfaat jengkol yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu mengontrol gula darah.
