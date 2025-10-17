menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Jengkol, Bikin Anemia Ogah Menyerang

5 Manfaat Jengkol, Bikin Anemia Ogah Menyerang

5 Manfaat Jengkol, Bikin Anemia Ogah Menyerang
Jengkol. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang tidak suka mengonsumsi jengkol karena bisa mengakibatkan bau mulut.

Ajaibnya, jengkol bisa menjadi obat mujarab yang bisa menghancurkan sel-sel ganas hingga 12 jenis kanker.

Beberapa di antaranya adalah kanker payudara, prostat, paru-paru, dan pankreas.

Bahkan, khasiat mengonsumsi jengkol untuk obat kanker ganas telah dapat dibuktikan.

Sebab, jengkol mengandung banyak antioksidan yang bisa menjadi senjata melawan radikal bebas di dalam tubuh.

Jenis antioksidan yang dimiliki adalah polifenol, falavoniod, terpenoid, dan alkaloid.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengontrol kadar gula darah

Manfaat jengkol adalah bisa mengontrol kadar gula darah sehingga sangat baik untuk dikonsumsi oleh anda para penderita diabetes.

Ada beberapa manfaat jengkol yang perlu Anda ketahui dan baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah mencegah diabetes.

