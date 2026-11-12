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5 Manfaat Jengkol, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat

5 Manfaat Jengkol, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat
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Harga jengkol melambung di pasar tradisional. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - JENGKOL merupakan salah satu makanan kesukaan banyak orang.

Tak hanya itu, jengkol ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.

Ajaibnya, jengkol bisa menjadi obat mujarab yang bisa menghancurkan sel-sel ganas hingga 12 jenis kanker.

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Beberapa di antaranya adalah kanker payudara, prostat, paru-paru, dan pankreas.

Bahkan, khasiat mengonsumsi jengkol untuk obat kanker ganas telah bisa dibuktikan.

Sebab, jengkol mengandung banyak antioksidan yang bisa menjadi senjata melawan radikal bebas di dalam tubuh.

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Jenis antioksidan yang dimiliki adalah polifenol, falavoniod, terpenoid, dan alkaloid.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat jengkol yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja menangkal radikal bebas.

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