5 Manfaat Jengkol, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat

jpnn.com, JAKARTA - JENGKOL merupakan salah satu makanan kesukaan banyak orang.

Tak hanya itu, jengkol ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.

Ajaibnya, jengkol bisa menjadi obat mujarab yang bisa menghancurkan sel-sel ganas hingga 12 jenis kanker.

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Beberapa di antaranya adalah kanker payudara, prostat, paru-paru, dan pankreas.

Bahkan, khasiat mengonsumsi jengkol untuk obat kanker ganas telah bisa dibuktikan.

Sebab, jengkol mengandung banyak antioksidan yang bisa menjadi senjata melawan radikal bebas di dalam tubuh.

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Jenis antioksidan yang dimiliki adalah polifenol, falavoniod, terpenoid, dan alkaloid.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.