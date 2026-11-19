jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang saat sedang sakit dianjurkan untuk mengonsumsi buah-buahan.

Salah satunya ialah jeruk. Buah ini tergolong begitu populer sehingga layak sebagai pelepas dahaga di musim panas.

Selain membantu kita menenangkan diri, buah kaya gizi ini bisa membantu meningkatkan fungsi di berbagai bagian tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah penyakit mata

Manfaat jeruk yang pertama ialah mencegah penyakit mata.

Penelitian baru menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi jeruk secara teratur, 60 persen lebih kecil kemungkinannya mengembangkan degenerasi makula, bentuk kehilangan penglihatan, dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsinya.

"Bahkan konsumsi jeruk seminggu sekali tampaknya menawarkan manfaat yang signifikan. Data menunjukkan bahwa flavonoid yang ditemukan pada jeruk bisa membantu melindungi terhadap penyakit," ujar ahli epidemiologi Bamini Gopinath dari University of Sydney di Australia.

2. Manfaat bagi kesehatan jantung

Penelitian menunjukkan bahwa jeruk memiliki efek perlindungan pada jantung.