menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Jeruk Nipis, Turunkan Risiko Serangan Jantung

5 Manfaat Jeruk Nipis, Turunkan Risiko Serangan Jantung

5 Manfaat Jeruk Nipis, Turunkan Risiko Serangan Jantung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jeruk nipis. Foto: damrong rattanapong/123rf

jpnn.com, JAKARTA - JERUK nipis merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Kandungan vitamin C yang tinggi membuat jeruk nipis unggul dibandingkan dengan jenis jeruk yang lain.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Meningkatkan Sistem Imun

Selain mencegah asam urat, manfaat jeruk nipis juga merembet kepada pertahanan imun tubuh manusia.

Jumlah vitamin C dan antioksidan yang sangat tinggi pada jeruk nipis bisa membantu tubuh melawan virus-virus jahat yang menyebabkan penyakit.

Beberapa di antaranya seperti influenza, demam, batuk-batuk, atau keracunan makanan.

Baca Juga:

2. Menurunkan Kolesterol

Apabila kolesterol sedang tinggi, cobalah minum campuran perasan jeruk nipis dan air hangat.

Kandungan antioksidan yang ada di dalam buah spesial ini bisa membantu melindungi tubuh kamu dari risiko dan bahaya radikal bebas.

Ada beberapa manfaat jeruk nipis yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah menurunkan kolesterol.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI