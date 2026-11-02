5 Manfaat Jeruk Nipis, Turunkan Risiko Serangan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - JERUK nipis merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Kandungan vitamin C yang tinggi membuat jeruk nipis unggul dibandingkan dengan jenis jeruk yang lain.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Sistem Imun

Selain mencegah asam urat, manfaat jeruk nipis juga merembet kepada pertahanan imun tubuh manusia.

Jumlah vitamin C dan antioksidan yang sangat tinggi pada jeruk nipis bisa membantu tubuh melawan virus-virus jahat yang menyebabkan penyakit.

Beberapa di antaranya seperti influenza, demam, batuk-batuk, atau keracunan makanan.

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2. Menurunkan Kolesterol

Apabila kolesterol sedang tinggi, cobalah minum campuran perasan jeruk nipis dan air hangat.

Kandungan antioksidan yang ada di dalam buah spesial ini bisa membantu melindungi tubuh kamu dari risiko dan bahaya radikal bebas.