5 Manfaat Jeruk Nipis, Wanita Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - JERUK nipis merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.
Jeruk nipis mengandung vitamin C tinggi yang bisa menyediakan lebih dari 20 persen kebutuhan harian akan vitamin ini.
Selain itu, jeruk nipis mengandung sejumlah zat besi, kalsium, vitamin B6, tiamin, kalium dan mengandung antioksidan yang bisa menyehatkan tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kesehatan Kulit
Mengonsumsi air jeruk nipis ternyata bisa membantu melawan kerusakan kulit yang disebabkan oleh matahari dan polusi, mengurangi keriput, serta meningkatkan tekstur kulit secara keseluruhan.
Pasalnya, vitamin C dan antioksidan dalam jeruk nipis penting untuk kesehatan kulit.
Vitamin C dibutuhkan dalam produksi kolagen yang sangat baik untuk menjaga kulit tetap kencang.
Sementara itu, kandungan antioksidan bisa mencegah penuaan dini.
Ada beberapa manfaat jeruk nipis yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan daya tahan tubuh.
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