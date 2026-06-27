5 Manfaat Jeruk Nipis yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - JERUK nipis merupakan salah satu buah yang mengandung vitamin C.
Selain itu, jeruk nipis mengandung sejumlah zat besi, kalsium, vitamin B6, tiamin, kalium dan mengandung antioksidan yang bisa menyehatkan tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kesehatan Kulit
Mengonsumsi air jeruk nipis ternyata bisa membantu melawan kerusakan kulit yang disebabkan oleh matahari dan polusi, mengurangi keriput, serta meningkatkan tekstur kulit secara keseluruhan.
Pasalnya, vitamin C dan antioksidan dalam jeruk nipis penting untuk kesehatan kulit.
Vitamin C dibutuhkan dalam produksi kolagen yang sangat baik untuk menjaga kulit tetap kencang.
Sementara itu, kandungan antioksidan dapat mencegah penuaan dini.
2. Mengurangi Risiko Penyakit Jantung
Jeruk nipis adalah sumber magnesium dan potassium yang tinggi, kedua nutrisi ini penting untuk kesehatan jantung.
Ada beberapa manfaat jeruk nipis yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja mengatasi peradangan.
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