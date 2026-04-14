5 Manfaat Jus Kentang yang Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - KENTANG merupakan salah satu makanan tinggi kandungan karbohidrat.

Namun siapa sangka jika kentang mentah bisa bermanfaat bagi penyembuhan beragam penyakit.

Sebab, terdapat kandungan baik yang tersimpan di dalam kentang.

Kentang mengandung karbohidrat yang cukup tinggi. Selain itu, terdapat protein, mineral, serta beragam vitamin seperti vitamin A, B, C, serta asam folat, kalsium, kalium, zat besi, fosfor, dan masih banyak lainnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan Kadar Kolesterol

Jus kentang mentah juga bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol yang ada di dalam tubuh.

Seperti yang anda ketahui, kolesterol bisa membuat beragam penyakit berbahaya seperti serangan jantung.

Dengan mengonsumsi jus kentang mentah secara rutin bisa membantu menurunkan tingkat kolesterol, sehingga kadar kolesterol tetap dalam kondisi yang stabil.