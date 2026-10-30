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5 Manfaat Jus Mentimun, Wanita Pasti Suka

5 Manfaat Jus Mentimun, Wanita Pasti Suka
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Mentimun. Foto: The Juice Chief

jpnn.com, JAKARTA - MENTIMUN sering dikonsumsi dalam bentuk jus segar yang menyehatkan.

Pasalnya, mentimun memiliki kandungan air yang tinggi dan mengandung vitamin K, silika, vitamin A, vitamin C dan klorofil.

Untuk mendapatkan kandungan yang maksimal dari khasiat mentimun ini, maka ahli herbal menyarankan untuk mengolah mentimun menjadi jus atau diparut halus.

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Jus mentimun bisa dicampur dengan madu atau pemanis alami lainnya seperti gula aren. dipastikan rasa jus akan lebih nikmat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Merehidrasi Tubuh

Kandungan mentimun adalah 95 persen air, bermanfaat untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dan menghilangkan racun.

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Mentimun mengandung sebagian besar vitamin yang dibutuhkan tubuh dalam satu hari.

2. Melawan Kanker

Dalam penelitian diketahui, bahwa mentimun mengandung lariciresinol, pinoresinol dan secoisolariciresinol.

Ada beberapa manfaat suka mengonsumsi jus mentimun untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu mencegah kanker.

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