5 Manfaat Jus Mentimun, Wanita Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - MENTIMUN sering dikonsumsi dalam bentuk jus segar yang menyehatkan.
Pasalnya, mentimun memiliki kandungan air yang tinggi dan mengandung vitamin K, silika, vitamin A, vitamin C dan klorofil.
Untuk mendapatkan kandungan yang maksimal dari khasiat mentimun ini, maka ahli herbal menyarankan untuk mengolah mentimun menjadi jus atau diparut halus.
Jus mentimun bisa dicampur dengan madu atau pemanis alami lainnya seperti gula aren. dipastikan rasa jus akan lebih nikmat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Merehidrasi Tubuh
Kandungan mentimun adalah 95 persen air, bermanfaat untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dan menghilangkan racun.
Mentimun mengandung sebagian besar vitamin yang dibutuhkan tubuh dalam satu hari.
2. Melawan Kanker
Dalam penelitian diketahui, bahwa mentimun mengandung lariciresinol, pinoresinol dan secoisolariciresinol.
Ada beberapa manfaat suka mengonsumsi jus mentimun untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu mencegah kanker.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 6 Makanan untuk Mengatasi Kulit Berminyak
- 4 Bahaya Makan Mentimun Berlebihan, Mengandung Senyawa Beracun
- 8 Manfaat Jus Wortel Campur Mentimun, Wanita Pasti Suka
- 4 Manfaat Tomat yang Luar Biasa, Silakan Dicoba
- Demi Perannya di Film Terbaru, Davina Karamoy Belajar Cara Cuci Hingga Gunting Rambut
- 6 Manfaat Telur yang Bikin Kaget, Wanita Pasti Suka