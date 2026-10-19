5 Manfaat Jus Pare, Baik untuk Kesehatan Usus

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi pare? Pare merupakan salah satu sayuran yang memiliki rasa pahit.

Anda bisa mendapatkan manfaat kesehatan dari pare dengan mengonsumsinya dalam bentuk jus.

Jus pare, yang dikenal karena rasa pahitnya, bisa mendukung pengaturan gula darah, membantu pencernaan, membantu pengelolaan berat badan, dan menyediakan antioksidan.

Konsumsi harian harus dalam jumlah sedang dan di bawah bimbingan medis, terutama bagi mereka yang sedang mengonsumsi obat atau memiliki kondisi kesehatan tertentu.

Jus pare adalah salah satu makanan yang banyak orang yakini manfaatnya atau justru dihindari sama sekali.

Dikenal karena rasa pahitnya yang tajam, pare telah lama menjadi bagian dari diet tradisional India dan pengobatan rumahan, terutama dalam hal kesehatan metabolisme.

Meskipun minum jus pare setiap hari telah menjadi populer di kalangan mereka yang ingin "membersihkan" diet mereka, efeknya tidak sedramatis atau secepat yang sering digambarkan di media sosial.

Seperti kebanyakan makanan alami, pare bekerja secara bertahap dan paling baik jika dipadukan dengan makanan seimbang dan kebiasaan gaya hidup.