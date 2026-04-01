5 Manfaat Jus Tomat, Turunkan Risiko Serangan Kanker

jpnn.com, JAKARTA - TOMAT merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.

Saat hidup memberimu tomat, buatlah jus tomat. Terlepas dari candaannya, jus tomat memiliki banyak manfaat kesehatan, mulai dari menyembuhkan flu dan pilek hingga membantu membangun kekebalan tubuh.

Dipenuhi dengan antioksidan, vitamin, dan mineral, jus tomat kaya akan likopen dan vitamin E, yang pada gilirannya, bisa membantu kesehatan jantung juga.

Meskipun Anda mungkin merasa bahwa jus tomat hanyalah jus dari banyak tomat, ada banyak hal lain yang terlibat dalam pembuatan minuman ini.

Selain tomat, Anda juga bisa menambahkan seledri, wortel, dan bit ke dalam campuran.

Namun, banyak jus tomat kemasan juga mengandung banyak natrium yang tidak sehat.

Terbuat dari jus tomat segar, jus tomat adalah minuman yang sehat.

Meskipun Anda juga bisa membuat jus tomat di rumah, banyak merek jus komersial memiliki versi kemasannya.