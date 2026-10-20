5 Manfaat Kacang Almond, Baik untuk Meningkatkan Daya Ingat
jpnn.com, JAKARTA - KACANG almond merupakan salah satu jenis kacang kesukaan banyak orang.
Siapa bilang kesehatan dan rasa tidak bisa berjalan beriringan? Nah, ada beberapa makanan yang bukan hanya enak, tetapi juga kaya nutrisi.
Salah satu makanan tersebut adalah kacang almond. Perlu Anda ketahui, ada alasan mengapa orang-orang terkasih Anda begitu gigih memberi Anda almond, tidak peduli apakah Anda berusia 20-an atau 40-an.
Jadi, mengapa almond? Apa keajaiban yang mereka lakukan untuk kesehatan Anda?
Anda mungkin pernah mendengar bahwa almond bisa membantu Anda mendapatkan rambut yang kuat dan indah, tetapi apakah hanya itu?
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.
1. Kaya kalsium
Anda sebenarnya tidak perlu mengonsumsi suplemen kalsium untuk memenuhi kekurangan kalsium jika Anda mengonsumsi segenggam almond setiap hari.
Dipenuhi dengan kebaikan kalsium, kacang almond bisa mendukung kesehatan tulang dan memberi Anda gigi yang kuat.
Ada beberapa manfaat kacang almond yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda dan salah satunya kaya akan kandungan protein.
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