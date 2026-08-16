5 Manfaat Kacang Kedelai, Turunkan Risiko Serangan Kanker Payudara

jpnn.com, JAKARTA - KACANG kedelai merupakan salah satu makanan yang baik untuk tubuh.

Jenis kacang ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk kesehatan.

Apalagi, kandungan kacang kedelai sangat beragam, dalam 100 g (gram) kacang kedelai mengandung nutrisi sebagai berikut: Air: 20 g; Energi: 286 Kalori (Kal); Protein: 30,2 g; Lemak: 15,6 g; Karbohidrat: 30,1 g; Serat: 2,9 g; Kalsium: 196 miligram (mg); Fosfor: 506 mg; Zat besi: 6,9; Natrium: 28 mg; Kalium: 870,9 mg; Seng: 3,6 mg; Karoten: 95 mcg; Thiamin (vitamin B1): 0,93 mg; Riboflavin (vitamin B2): 0,26 mg.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah pengeroposan tulang

Manfaat kacang kedelai yang pertama ialah mencegah pengeroposan tulang.

Sebuah studi dari Asian Pacific Journal of Tropical Medicine mengungkapkan kacang kedelai yang memiliki manfaat untuk mencegah pengeroposan pada tulang.

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Saat menopause, produksi hormon estrogen dalam tubuh wanita akan menurun drastis.

Oleh sebab itu, wanita yang sudah masuk masa menopause berisiko tinggi mengalami pengeroposan tulang alias osteoporosis.