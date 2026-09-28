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5 Manfaat Kacang Merah yang Bikin Kaget, Berat Badan Bakalan Ambyar

5 Manfaat Kacang Merah yang Bikin Kaget, Berat Badan Bakalan Ambyar
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Kacang merah. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - KACANG merah merupakan salah satu makanan yang mengandung segudang manfaat.

Mulai dari dimasak dengan kuah yang kaya dan lezat, hingga ditambahkan ke burrito, makanan serbaguna ini memiliki beragam antioksidan dan merupakan detoksifikasi alami.

Rendam kacang merah selama 12 jam sebelum dimasak jika Anda tidak ingin menghabiskan makan siang dan makan malam dengan mengonsumsi kacang yang kurang matang.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Membantu meningkatkan penurunan berat badan

Manfaat kacang merah yang pertama ialah membantu menurunkan berat badan.

Jika Anda merasa agak berat di sekitar pinggang, kacang merah bisa menjadi makanan yang tepat untuk Anda.

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Studi observasional menemukan bahwa mengonsumsi kacang-kacangan dan kacang-kacangan lainnya empat kali seminggu menghasilkan penurunan berat badan yang lebih besar dibandingkan mengonsumsi makanan tanpa kacang-kacangan.

Kacang merah yang kaya serat dan protein berkontribusi pada efek menguntungkan terhadap penurunan berat badan.

Ada beberapa manfaat kacang merah yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya adalah kaya akan kandungan mineral.

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