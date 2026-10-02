5 Manfaat Kacang Polong, Bantu Turunkan Gula Darah

jpnn.com, JAKARTA - KACANG polong merupakan salah satu sayuran yang mengandung segudang nutrisi.

Polong merupakan sumber protein dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh seperti zat besi; magnesium; mangan; kalsium; zinc; dan kalium.

Kacang yang berwarna hijau ini juga mengandung serat, folat, vitamin (A,B,C,E, dan K).

Kacang polong bisa diolah dengan direbus, digoreng, dipanggang, hingga menjadi berbagai olahan masakan seperti kari, hingga sup.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan gula darah

Kacang polong merupakan makanan yang kaya serat dan protein.

Karena kadar serat dan protein yang tinggi inilah, maka pekerjaan ginjal dalam mengendalikan kadar gula dalam darah terbantu.

Diet tinggi protein juga serat terkenal sebagai terapi alami untuk menurunkan gula darah.