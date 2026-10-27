5 Manfaat Kacang Tanah, Pria Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - KACANG tanah merupakan salah satu camilan sehat yang aman Anda konsumsi.
Sebab, dalam kacang tanah memiliki banyak nutrisi penting seperti asam folat; vitamin E; vitamin B kompleks; fosfor; vitamin A; vitamin K; kolin; lesitin; kolin; kalsium; protein; mangan; biotin; protein; magnesium; serat; lemak tak jenuh tunggal dan antioksidan.
Kacang tanah yang bisa dikonsumsi sebagai selai kacang, camilan dan campuran makanan ini bisa membuat pria perkasa.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menambah Energi
Manfaat vitamin B bagi tubuh yang terkandung dalam kacang tanah sangat penting sebagai sumber energi, sekaligus mengatasi lelah dan lemas yang dialami pria karena aktivitas padat.
Tidak hanya untuk aktivitas sehari hari, tetapi vitamin B dalam kacang tanah juga bisa meningkatkan energi dan stamina ketika berhubungan ranjang.
2. Mencegah Radikal Bebas
Kacang tanah yang mengandung vitamin E sebagai sumber antioksidan ini juga memiliki manfaat bagi pria.
Sebab, lebih mobile jika dibandingkan dengan wanita dan potensi masuknya radikal bebas ke dalam tubuh menjadi lebih besar.
Ada beberapa manfaat kacang tanah yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu menangkal radikal bebas.
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