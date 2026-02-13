5 Manfaat Kangkung, Bantu Cegah Serangan Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - KANGKUNG merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.

Kandungan vitamin A dan vitamin C dalam kangkung juga sangat tinggi.

Kangkung juga kaya akan berbagai mineral penting seperti kalium sebanyak 250,1 miligram (mg); 65 mg kalsium; 2,3 mg zat besi, 65 mg natrium; serta 54 mg fosfor.

Meskipun kaya akan berbagai nutrisi penting, kangkung merupakan jenis sayuran yang rendah kalori.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga kesehatan mata

Manfaat kangkung yang pertama ialah bisa membantu menjaga kesehatan mata.

Mengonsumsi sayur kangkung kaya akan vitamin A yang baik untuk menjaga kesehatan mata.

Sebab, vitamin A mampu melindungi kornea dan lapisan mata dari infeksi bakteri dan virus.