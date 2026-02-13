menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Kangkung, Bantu Cegah Serangan Diabetes

5 Manfaat Kangkung, Bantu Cegah Serangan Diabetes

5 Manfaat Kangkung, Bantu Cegah Serangan Diabetes
Sayur Kangkung. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KANGKUNG merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.

Kandungan vitamin A dan vitamin C dalam kangkung juga sangat tinggi.

Kangkung juga kaya akan berbagai mineral penting seperti kalium sebanyak 250,1 miligram (mg); 65 mg kalsium; 2,3 mg zat besi, 65 mg natrium; serta 54 mg fosfor.

Meskipun kaya akan berbagai nutrisi penting, kangkung merupakan jenis sayuran yang rendah kalori.

1. Menjaga kesehatan mata

Manfaat kangkung yang pertama ialah bisa membantu menjaga kesehatan mata.

Mengonsumsi sayur kangkung kaya akan vitamin A yang baik untuk menjaga kesehatan mata.

Sebab, vitamin A mampu melindungi kornea dan lapisan mata dari infeksi bakteri dan virus.

Ada beberapa manfaat kangkung yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya ialah mengobati anemia.

